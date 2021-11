Schulze äußert sich optimistisch über Erfolg der Weltklimakonferenz

Nachrichtenarchiv - 12.11.2021 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Glasgow: Am voraussichtlich letzten Tag der Weltklimakonferenz hat sich Bundesumweltministerin Schulze optimistisch über ein Gelingen geäußert. Es bestehe zum ersten Mal in der Geschichte der Weltklimakonferenzen die Chance, den Kohleausstieg in einem Abschlusstext zu erwähnen, sagte Schulze am Abend im schottischen Glasgow. Sie sprach von einem Paradigmenwechsel. Dafür sei sie auch gern bereit, in die Verlängerung zu gehen. Der britische Premierminister Johnson forderte bei dem Treffen mehr Geld für die Entwicklungsländer. Diese seien am stärksten vom Klimawandel bedroht. Die finanziellen Zusagen müssten in den kommenden Stunden erfolgen, mahnte Johnson.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.11.2021 19:15 Uhr