Schulstart unter Corona-Bedingungen, Lolli-Test auch an Kitas

Nachrichtenarchiv - 14.09.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern sieht sich gut auf das Schuljahr unter Corona-Bedingungen vorbereitet. Staatskanzleiminister Hermann erklärte im Anschluss an die Kabinettssitzung, dies zeige sich vor allem an der Krankenhausampel, die nach wie vor auf grün steht. Hermann appellierte ebenso wie Gesundheitsminister Holetschek an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen - man werde jetzt verstärkt auch auf Jugendliche ab 12 Jahren zugehen. Kultusminister Piazolo sagte dazu, Impfangebote seien wichtig, um den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten. Man wolle trotz der Pandemie so viel Normalität wie möglich haben, so sollten auch Klassenfahrten wieder möglich sein. Der neue sogenannte Lolli- oder PCR-Pool-Test sei eine Erleichterung für die Klassen an Grund- und Förderschulen. Die Eltern müssten aber noch in dieses Verfahren einwilligen. Sozialministerin Trautner betonte, oberstes Ziel sei auch, die Kitas offen zu halten. Künftig soll der Lolli-Test auch hier eingesetzt werden können, jede Einrichtung müsse dies selbst entscheiden. Der Freistaat werde die Kosten dafür übernehmen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.09.2021 13:45 Uhr