Schulstart in Bayern beginnt digital

Nachrichtenarchiv - 11.01.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern hat nach den Weihnachtsferien wieder die Schule begonnen - allerdings nur im Distanzunterricht. Kultusminister Piazolo sagte dazu im BR, man sei gut vorbereitet und habe digital nachgerüstet - auch bei der Lernplattform Mebis. Diese sei aber eben nur ein Tool im Werkzeugkasten, die Schulen sollten auch andere Mittel nutzen. Zugleich bekräftigte Piazolo, dass es auch ab Februar keine Normalität geben könne, solange die Infektionszahlen so hoch sind. - Um die Pandemie einzudämmen, gelten ab heute strengere Regeln: Angehörige eines Haushalts dürfen nun nur noch eine weitere Person treffen. Kinder bis einschließlich drei Jahre sind in Bayern davon ausgenommen. Außerdem bleiben Schulen und Kindergärten geschlossen. Und in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidienz über 200 wird der Bewegungsradius auf 15 Kilometer beschränkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2021 11:00 Uhr