Schulstart in Afghanistan erneut ohne ältere Mädchen

Kabul: In Afghanistan hat das neue Schuljahr begonnen. Doch das islamistische Taliban-Regime hat ältere Mädchen bereits das dritte Jahr infolge vom Unterricht ausgeschlossen. Diese müssen nach der sechsten Klasse von der Schule. Dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen zufolge sind rund eine Million Mädchen davon betroffen. Sind sie älter als 12 Jahre, können sie nur mehr religiöse sowie Hebammen- und Krankenpflegeschulen besuchen - und das auch nur in einigen Teilen Afghanistans. Die Taliban hatten das Verbot nach ihrer Machtübernahme im August 2021 erlassen. Man wolle erst die Bedingungen schaffen, um ältere Mädchen zu unterrichten. Bislang ist allerdings in dieser Richtung nichts passiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2024 15:00 Uhr