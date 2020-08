Schuljahr in Mexiko hat mit Unterricht in Radio und TV begonnen

Nachrichtenarchiv - 25.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mexiko-Stadt: In Mexiko hat das neue Schuljahr wegen der Corona-Pandemie mit Unterricht im Radio und im Fernsehen begonnen. Mehrere Sender strahlten erstmals Programme für verschiedene Jahrgangsstufen aus, die zusammen mit dem Bildungsministerium entwickelt worden waren. Der Unterricht in den mexikanischen Schulen ruht seit März. Wann er wieder aufgenommen werden kann, ist unklar. - In der US-Metropole New York soll ab September wieder Präsenzunterricht stattfinden. Bürgermeister de Blasio kündigte an, dass die Lehrer dann auch unter freiem Himmel unterrichten dürfen, beispielsweise auf Schulhöfen oder in Parks.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.08.2020 03:00 Uhr