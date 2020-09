Schulgipfel: Lehrer sollen noch heuer Dienstlaptops bekommen

Nachrichtenarchiv - 22.09.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder wollen die Digitalisierung der Schulen unter dem Eindruck der Corona-Krise vorantreiben. Bei einem Treffen im Kanzleramt wurden dafür am späten Abend weitere Finanzierungszusagen gemacht. Die 800.000 Lehrer in Deutschland sollen noch in diesem Jahr ihre versprochenen Dienstlaptops bekommen. Die Aus- und Fortbildung soll praxisorientiert auch für den digitalen Unterricht ausgebaut werden. Kritik kam vom Verband Bildung und Erziehung. Es fehle das Bewusstsein für die notwendige Geschwindigkeit, hieß es. Der Verband hatte auch Regeln für den möglichen Einsatz von Luftfiltern gefordert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.09.2020 01:00 Uhr