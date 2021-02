Schulgipfel in Bayern bringt keine Klarheit über Schulöffnungen

München: Der sogenannte Schulgipfel von Eltern, Schülern und Lehrern mit dem Kultusministerium hat keine konkreten Beschlüsse gebracht. Minister Piazolo kündigte an, dass zunächst der Bund-Länder-Gipfel übermorgen abgewartet werden muss. Wenn dort klare Leitlinien vorgegeben würden, so Piazolo, so könnte es am Montag wieder losgehen mit mehr Präsenz-Unterricht. Dabei gebe es aber noch viele Fragezeichen. Auf jeden Fall will der Minister versuchen, mehr Wechselunterricht zuzulassen, damit es wieder mehr soziale Kontakte zwischen Schülern und Lehrern gibt. Zeitweise nahm an den Video-Beratungen auch Ministerpräsident Söder teil. Der Regierungschef hatte noch gestern betont, dass er derzeit nicht viel Spielraum für Lockdown-Lockerungen sieht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2021 14:00 Uhr