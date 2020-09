Schulgipfel einigt sich auf verstärkte Digitalisierung an den Schulen

Nachrichtenarchiv - 22.09.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der Corona-Krise wollen Bund und Länder die Digitalisierung an den Schulen verstärken. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Merkel und die Kultusminister der Bundesländer bei ihrem Schulgipfel im Kanzleramt geeinigt. Unter anderem sollen die 800 000 Lehrer in Deutschland möglichst zügig ihre versprochenen Dienstlaptops bekommen. Außerdem will sich der Bund mit 500 Millionen Euro an den Kosten zur Ausbildung und Finanzierung von Administratoren beteiligen, die sich um die digitale Technik an den Schulen kümmern sollen. Bayerns Kultusminister Piazolo sieht die Schulen im Freistaat gut gerüstet für einen möglicherweise erneut drohenden Distanzunterricht. Im BR sagte Piazolo, dass es bei der Digitalisierung der Schulen große Fortschritte gegeben habe. Für bedürftige Schüler stünden mehr als 100.000 Leihgeräte zur Verfügung, ein Großteil davon sei noch nicht abgerufen worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2020 06:00 Uhr