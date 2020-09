Schulen und Kitas in Bad Königshofen bleiben nach vielen Corona-Fällen zu

Nachrichtenarchiv - 22.09.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Königshofen: In der unterfränkischen Kleinstadt bleiben heute wegen zahlreicher Corona-Fälle alle drei Kitas und sechs Schulen geschlossen. Zudem dürfen nach Angaben des Landratsamtes vorerst keine Besucher in Alten- und Pflegeheime. Die Maßnahmen sollten zunächst nur bis morgen gelten; es werde noch beraten, wie es dann weitergehe, teilte die Behörde mit. Die vielen Neu-Infektionen werden auf eine Hochzeitsfeier am 12. September im Raum Bad Königshofen zurückgeführt. - Am Vormittag hat das bayerische Kabinett über weitere Maßnahmen für Corona-Hotspots beraten. Geplant ist etwa die Einführung einer Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen, wenn bestimmte Infektionszahlen überschritten werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2020 13:00 Uhr