Schulen sollen sich laut Piazolo auf Kernbereiche konzentrieren

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi will übermorgen den Nahverkehr bestreiken

München: Im öffentlichen Nahverkehr wird es übermorgen großflächige Warnstreiks in ganz Bayern geben. Das hat die Gewerkschaft Verdi am Nachmittag mitgeteilt. Betroffen sind demnach Verkehrsbetriebe in München, Augsburg, Landshut, Bayreuth, Schweinfurt, Bamberg, Nürnberg sowie Regensburg. Der Ausstand soll den ganzen Tag dauern, in Augsburg bis zum Mittag. Betroffen sind U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse. Trotz fünf Verhandlungsrunden sei es bislang nicht möglich gewesen, mit den Arbeitgebern ein Verhandlungsergebnis zu erzielen, teilte Verdi mit. Die logische Folge seien erneute Warnstreiks. Verdi fordert deutlich mehr Geld sowie bessere Arbeitsbedingungen für die fast 7.000 Beschäftigten in Bayern bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Der Kommunale Arbeitgeberverband Bayern will eine kürzere Laufzeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2023 16:00 Uhr