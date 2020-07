Schulen sind laut Dresdner Studie keine Corona-Hotspots

Kletterin überlebt 25 Meter Absturz am Großen Grundübelhorn

Ramsau: Im Berchtesgadener Land hat am Vormittag eine Kletterin einen Sturz von 25 Metern in die Tiefe überlebt. Nach Angaben der Bergwacht hat sich die 27-Jährige bei dem Unglück am Großen Grundübelhorn Verletzungen an den Beinen zugezogen. Die Sportlerin war offenbar in der Südwand abgerutscht. Mehrere Zwischensicherungen wurden bei dem Sturz ausgerissen. Zusammen mit einem Bergretter am Tau wurde die Verletzte schließlich ins Klinikum Traunstein geflogen. Ihre Seilpartnerin blieb unverletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 18:00 Uhr