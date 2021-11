Schulen melden nach Corona-Lockdown mehr Probleme bei Erstklässlern

Ärzte streiten über Auffrischungsstrategie

Berlin: Auch in der Ärzteschaft ist das weitere Vorgehen bei den Corona-Impfungen umstritten. Der Hausärzteverband hält nach den Worten seines Bundesvorsitzenden Weigeldt überhaupt nichts davon, die Impfzentren wieder zu öffnen. Für die jetzt anstehenden Auffrischungs-Impfungen seien die Hausärzte die richtigen Ansprechpartner, so Weigeldt in der "Wirtschaftswoche". Die Bundesärztekammer sieht das anders. Verbandschef Reinhardt sagte dem BR, die Hausärzte seien aktuell gut ausgelastet mit den üblichen Infektions-Patienten und den anstehenden Grippe-Impfungen. Er hält die Öffnung der Zentren für sinnvoll. Der Städtetag wiederum gibt zu bedenken, die Impfzentren seien keine Taschenlampen, die man einfach an- und ausknipsen könne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2021 10:00 Uhr