Schulen machen offenbar ab 4. Mai schrittweise auf

Berlin: Der Schulbetrieb in Deutschland soll offenbar am 4. Mai schrittweise wieder aufgenommen werden. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Demnach sollen zunächst die Abschlussklassen, die Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und die obersten Grundschulklassen wieder an die Schulen zurückkehren. Zudem wollen die Bundesregierung und die Länderchefs den dpa-Informationen zufolge das Tragen von Masken in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens dringend empfehlen. Dazu zählen der öffentliche Nahverkehr und der Einzelhandel. Eine generelle bundesweite Maskenpflicht soll es demnach aber nicht geben. Seit dem frühen Nachmittag beraten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder darüber, ob die Anti-Corona-Maßnahmen schrittweise gelockert werden können. Eine Beschlussvorlage des Bundes sieht vor, dass etwa Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von weniger als 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen.

