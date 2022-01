Schulen in Bayern starten laut Piazolo mit Präsenzunterricht

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Kultusminister Piazolo hat im BR-Fernsehen angekündigt, dass die Schulen in Bayern kommende Woche auf jeden Fall mit Präsenzunterricht starten werden. Es werde bei dem am Freitag anstehenden Bund-Länder-Treffen keine neue Vorlage diesbezüglich geben. Der Freie-Wähler-Politiker ergänzte, Details gelte es immer anzupassen, vor allem was die Quarantäne betreffe. Angesichts der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus sprechen Politiker und Experten derzeit über eine mögliche Verkürzung der Quarantänezeiten. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gaß fordert diese für Kontaktpersonen, die Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Finnern, für das Lehrpersonal. Der Umgang mit der Omikron-Variante ist heute auch Thema in der Sitzung des Corona-Expertenrats der Bundesregierung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2022 07:00 Uhr