Schulen in Bayern beginnen mit Maskenpflicht für ältere Schüler

München: Für 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler im Freistaat beginnt heute der Unterricht. Erstmals seit März sollen sich die Klassen in voller Stärke treffen. Dafür gilt ein neues Hygienekonzept. Ab der fünften Jahrgangsstufe ist es vorgeschrieben, Mund und Nase zu bedecken. Diese Vorgabe gilt zunächst für die ersten neun Schultage. In Landshut allerdings müssen auch Grundschüler Masken oder Ähnliches tragen. Das hat die Stadtverwaltung beschlossen, weil die Corona-Alarmgrenze im Siebentagesschnitt dort überschritten wurde. Wie auch in Rosenheim und Memmingen haben sich in Landshut in diesem Zeitraum mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert. Die anderen beiden Städte haben keine derartigen Maßnahmen für die Grundschüler angeordnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2020 06:00 Uhr