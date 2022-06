Schuldsprüche im Prozess um Terroranschläge von Paris

Nachrichtenarchiv - 29.06.2022 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Der Prozess um die Terroranschläge von Paris mit 130 Toten ist mit Schuldsprüchen zu Ende gegangen. Der Hauptverdächtige Salah Abdeslam muss unter anderem wegen Mordes lebenslang in Haft. Das Schwurgericht im Pariser Justizpalast verweigerte ihm außerdem die Möglichkeit, in den nächsten 30 Jahren vorzeitig aus dem Gefängnis zu kommen. Abdeslam gilt als als einziger Überlebender des damaligen Terrorkommandos. Einige weitere der 19 Angeklagten bekamen ebenfalls Lebenslang oder lange Haftstrafen. Sie sollen Papiere besorgt, Abdeslam außer Landes gefahren oder in zwei Fällen verhinderte Attentäter sein. Vor sechseinhalb Jahren hatten Islamisten im Konzertsaal Bataclan ein Massaker angerichtet. Vor dem Stade de France sprengten sich außerdem drei Selbstmordattentäter in die Luft. Andere Terroristen erschossen wahllos Menschen vor Cafés.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.06.2022 21:15 Uhr