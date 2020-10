Schuldspruch gegen Führung von griechischer Neonazi-Partei "Goldene Morgenröte"

Nachrichtenarchiv - 07.10.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ist die Führungsriege der griechischen Neonazi-Partei "Goldene Morgenröte" schuldig gesprochen worden. Voraussichtlich müssen alle 69 Angeklagten ins Gefängnis, auch Parteichef Michaloliakos. Den Verurteilten drohen bis zu zehn Jahre Haft. Das genaue Strafmaß wird das Gericht in Athen in den nächsten Tagen festlegen. Zuvor hatte es bereits einzelne Mitglieder der rechtsextremen Partei für verschiedene Straftaten schuldig gesprochen. Nach Angaben der Polizei demonstrieren vor dem Gerichtsgebäude bis zu 20.000 Menschen gegen Faschismus und Rechtsextremismus. Am Rande der Demonstrationen kam es zu Ausschreitungen, die Polizei setzte Wasserwerfer ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 12:00 Uhr