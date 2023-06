Schuldner im Saarland, Rheinland-Pfalz und Bayern sind besonders belastet

Meldungsarchiv - 29.06.2023 12:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Wiesbaden: Menschen im Saarland sind im bundesweiten Vergleich besonders stark überschuldet. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, standen die Menschen dort - die eine Schuldnerberatung in Anspruch genommen haben - mit gut 34.000 Euro in der Kreide. Das entspricht dem 31-Fachen des durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommens. Dicht dahinter in der Überschuldungsstatistik liegen Rheinland-Pfalz und Bayern. Die niedrigsten Werte weisen Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern auf. Bundesweit liegt die Schuldenlast im Schnitt beim Faktor 26 - oder knapp 31.000 Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.06.2023 12:45 Uhr