Schulbetrieb wird vor den Sommerferien nicht mehr normal laufen

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kultusminister der Länder haben darüber beraten, wie Schulbesuch in Deutschland geregelt werden soll. Wie die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Hubig mitteilte, wird es vor den Sommerferien keinen regulären Schulbetrieb geben. Es habe aber vereinbart, dass alle Schüler bis dahin wochen- oder tageweise in die Schulen gehen sollen und dort Unterricht stattfindet. Hubig betonte, dass es in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Vorgehensweisen geben wird. Bayerns Kultusminister Piazolo stellte in Aussicht, dass die Grundschulen im Freistaat möglicherweise nach den Pfingstferien wieder öffnen. So können die Viertklässler voraussichtlich ab 11.Mai in die Schule gehen, ebenso wie jene Schüler, die im kommenden Schuljahr einen Abschluss machen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.04.2020 03:00 Uhr