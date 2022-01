Schulbetrieb laut KMK-Vorsitzenden verantwortbar

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Vor der morgigen Kultusministerkonferenz zur Corona-Lage an den Schulen hat die Kultusministerin von Schleswig-Holstein und neue Vorsitzende der KMK, Prien, vor weiteren Schulschließungen gewarnt. Für Kinder und Jugendliche bedeuten Schulschließungen eine massive Einschränkung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten, ihrer Lernchancen und der Chancengerechtigkeit, sagte Prien. Es gebe keinen Hinweis, dass die Omikron-Variante für Schulkinder gefährlicher sei, als es die Delta-Variante war. Insofern müsse man jetzt unter strengen Hygienemaßnahmen im Regelbetrieb die Schulen wieder öffnen. Bayerns Kultusminister Piazolo hatte bereits für kommende Woche einen normalen Schulbetrieb zugesichert. Dem BR-Fernsehen sagte Piazolo, die Schulen in Bayern würden in jedem Fall im Präsenzunterricht starten.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 04.01.2022 14:00 Uhr