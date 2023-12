Schulbetrieb in Bayern läuft nach heftigem Schneefall noch nicht wieder nach Plan

Augsburg: Die heftigen Schneefälle in Teilen Bayerns beeinträchtigen auch den Schulunterricht. So hat die Stadt Augsburg die Schüler von rund 20 Schulen in den Distanz-Unterricht geschickt. Hintergrund ist die Befürchtung, dass die Dächer von Schulen und Turnhallen unter der Schneelast nachgeben könnten. Im Landkreis Mühldorf blieben heute alle öffentlichen Schulen geschlossen. Morgen soll der Präsenzunterricht aber wieder aufgenommen werden. Das teilte das Landratsamt mit. In Passau saßen 20 Gäste in einer Pension an der Triftsperre fest. Dort hatten bis zu 30 umgestürzte Bäume die beiden Zufahrtswege blockiert. Inzwischen konnte eine Straße geräumt werden. Die Pensionsgäste können nun abreisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2023 14:00 Uhr