Schuhhändler Reno meldet Insolvenz an

Remscheid: Nach dem Jogginghosen-Verbot an einer Schule im nordrhein-westfälischen Wermelskirchen kommt Unterstützung von der Deutschen-Knigge-Gesellschaft. Die Organisation erklärte, Jogginghosen seien Funktionskleidungsstücke, die zum Sport oder für die Entspannungsphase danach getragen würden. Schulzeit sei Arbeitszeit, daher habe die Jogginghose dort keinen Platz. Die Schule in Wermelskirchen will trotz Kritik in den Medien an ihrer Regelung festhalten. Die Schülerinnen und Schüler sollten so dazu animiert werden, Kleidung zu tragen, die nicht zum - Zitat - "Chillen" verleite. Das sei wichtig für die Vorbereitung auf das Berufsleben. Umstritten ist, ob die Schule überhaupt berechtigt ist, Schüler wegen einer Jogginghose vom Unterricht auszuschließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2023 20:00 Uhr