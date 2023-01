Schuhbeck tauscht Anwälte und will an Revision festhalten

Kurzmeldung ein/ausklappen SPD-Außenexperte für gemeinsames europäisches Vorgehen bei Panzer-Lieferungen

Berlin: In der Diskussion über Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine plädiert auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Roth von der SPD, für ein abgestimmtes Vorgehen mit internationalen Partnern. "Wir haben in Europa ein großes Reservoir an Leopard-Panzern und daraus könnte eine europäische Initiative erwachsen", sagte er im Deutschlandfunk wörtlich. Auch Bundeskanzler Scholz hatte immer wieder betont, dass es in dieser Frage keine deutschen Alleingänge geben werde. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Wadephul, kritisiert diesen Kurs. Bei ntv sagte er wörtlich: "Alle wollen es. Finnland will liefern, Spanien schon länger, Polen ist jetzt in die Offensive gegangen und der starrsinnige Kanzler steht im Weg".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2023 12:00 Uhr