Schuhbeck muss in den kommenden Tagen seine Haftstrafe antreten

München: Star-Koch Alfons Schuhbeck muss in den kommenden Tagen ins Gefängnis. Das hat die Staatsanwaltschaft München I mitgeteilt, ohne jedoch ein genaues Datum zu nennen. Ein Belegungsplan sehe vor, dass Schuhbeck in der JVA Landsberg am Lech wird einsitzen müssen. Ende Oktober vergangenen Jahres war er wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Im Juli wurde auch ein Insolvenzverfahren gegen ihn eröffnet. Außerdem läuft am Amtsgericht München eine Räumungsklage, weil der Koch die Miete für seine Privatwohnung nicht fristgerecht gezahlt haben soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 18:00 Uhr