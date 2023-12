Schufa-Bewertung darf nicht alleine über Kreditwürdigkeit bestimmen

Luxemburg: Banken und andere Unternehmen dürfen einen Kredit nicht allein wegen einer negativen Schufa-Auskunft ablehnen. Der Europäische Gerichtshof hat diese Praxis für unzulässig erklärt. In der Begründung verweist das Gericht auf den Datenschutz. Die in der Regel automatisiert entstehende Schufa-Wertung dürfe nicht der einzige Anhaltspunkt bei der Entscheidung sein, ob ein Unternehmen mit einem Kunden einen Vertrag abschließt. Für Verbraucher hat das Urteil zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen. Denn viele Unternehmen behaupten, der Schufa-Wert sei bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit nur ein Aspekt von vielen. Mit dem gleichen Argument sieht sich die Schufa durch das Urteil nicht in ihrer Arbeitsweise eingeschränkt.

