Schütze von München war ein 18-jähriger Österreicher

München: Der Bewaffnete, der am Vormittag nahe dem israelischen Generalkonsulat Schüsse abgegeben hat, ist ein 18-jähriger Österreicher. Das hat Polizeisprecher Franken am Nachmittag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Was sein Motiv gewesen sein könnte, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Bayerns Innenminister Herrmann ergänzte, dass die Polizei möglicherweise einen Terroranschlag verhindert habe. Details nannte er nicht. Die Polizei hat den Täter gegen neun Uhr niedergeschossen, nachdem er im Bereich Karolinenplatz mit einem Gewehr eine Reihe von Schüssen abgegeben hatte. Der Mann starb wenig später. Die Beamten vor Ort wurden nicht verletzt. Nach Recherchen verschiedener Medien lebte der Mann mit bosnischen Wurzeln im Salzburger Land und war den Behörden als Islamist bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 17:00 Uhr