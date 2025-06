Schütze von Graz war 21-jähriger Schulabbrecher

Österreich steht nach Amoklauf unter Schock: Wie die Behörden am Nachmittag bestätigt haben, hat es an einer Schule in Graz insgesamt zehn Tote gegeben. Es handelt sich demnach um neun Schüler und Mitarbeiter des Gymnasiums. Außerdem seien zwölf Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter hatte demnach mit zwei Waffen um sich geschossen und sich anschließend selbst getötet. Er sei ein ehemaligen Schüler, der das Gymnasium ohne Abschluss verlassen habe. Das Motiv ist noch unklar. Bundeskanzler Stocker sprach von einem dunklen Tag für Österreich. Er kündigte eine dreitätige Staatstrauer an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2025 16:15 Uhr