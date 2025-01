Schütze tötet mindestens zehn Menschen in Montenegro

Podgorica: In einem Dorf im Süden von Montenegro nahe der Kleinstadt Cetinje hat ein bewaffneter Mann mindestens zehn Menschen getötet und mehrere verletzt. Der 45-Jährige gab ersten Ermittlungsergebnissen zufolge in einem Restaurant Schüsse ab und attackierte danach weitere Menschen draußen. Ermittler gehen derzeit von einem Streit aus, der eskalierte. Der Angreifer war zunächst auf der Flucht. Am späten Abend meldete die Polizei, der Mann habe Suizid begangen.

