Schütze tötet in den USA zahlreiche Menschen

Lewiston: Ein bewaffneter Mann hat im US-Bundesstaat Maine zahlreiche Menschen getötet. Nach Angaben der Polizei hat der Schütze in der Stadt Lewiston in einem Restaurant und einem Bowling-Center mit einer halbautomatischen Waffe um sich geschossen. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat er dabei 22 Menschen getötet. 50 bis 60 sollen verletzt worden sein. Die Polizei veröffentlichte Bilder von Überwachungskameras, die den Täter zeigen sollen. Er ist offenbar noch auf der Flucht. Die Anwohner wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.10.2023 05:00 Uhr