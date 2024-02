Schüsse überschatten Super-Bowl-Siegesfeier in Kansas City

Kansas City: Bei den Siegesfeiern nach dem Erfolg der Kansas City Chiefs beim Super-Bowl am Sonntag sind Schüsse gefallen. Eine Frau starb, mehr als 20 Menschen wurden verletzt. Einige Opfer schweben in Lebensgefahr. Etwa die Hälfte der Verletzten sind Kinder. Was hinter dem Vorfall am Rande einer Bus-Parade gestern in Kansas City steckt, ist noch völlig unklar. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest. US-Präsident Biden zeigte sich erschüttert. Er nahm den Vorfall zum Anlass, schärfere Waffengesetze zu fordern. Der Bürgermeister von Kansas City sagte, es dürfe nicht sein, dass in den USA bei jedem großen Ereignis Angst herrsche, erschossen zu werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 07:00 Uhr