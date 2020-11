Schüsse in Einkaufszentrum in Milwaukee

Nachrichtenarchiv - 21.11.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wauwatosa: Bei Schüssen in einem Einkaufszentrum in einem Vorort der US-Stadt Milwaukee sind mindestens acht Personen verletzt worden. Berichten zufolge waren in der Mall acht bis zwölf Schüsse zu hören. Der Schütze ist nach Angaben der Behörden noch nicht gefasst, aber wohl nicht mehr am Tatort. Die Polizei sucht nach dem Verdächtigen. Es soll sich um einen Weißen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren handeln.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.11.2020 02:00 Uhr