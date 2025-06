Schüsse in der Nähe von Hilfszentrum im Gazastreifen

Rafah: Im Gazastreifen ist es in der Nähe eines Hilfszentrums wieder zu Schüssen gekommen. Die israelische Armee teilte mit, es habe sich dabei lediglich um Warnschüsse gehandelt. Die Hamas wirft ihr hingegen vor, mindestens sechs Menschen getötet und weitere verletzt zu haben. Der Vorfall ereignete sich an einem Kreisverkehr in der Nähe von Rafah. Dort versammelten sich in den vergangenen Tagen viele Palästinenser, die zu einem Hilfszentrum der Gaza Humanitarian Foundation wollten. Die umstrittene Stiftung hatte gestern verkündet, ihre Verteilzentren vorerst zu schließen und die Menschen dazu aufgerufen, nicht zu den Zentren zu kommen. Die Hamas hat Israel außerdem vor einer Befreiungsaktion für die Geisel Matan Sangauker gewarnt. Das israelische Militär habe das Gebiet umzingelt, wo der Verschleppte festgehalten werde, hieß es. Für jeden Schaden, der ihm bei einer Befreiungsaktion zugefügt wurde, sei Israel verantwortlich, so die Hamas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 18:00 Uhr