Schüsse in der Innenstadt von Wien - Mehrere Verletzte

Wien: Wie die Polizei in der österreichischen Hauptstadt meldet, sind in der Wiener Innenstadt am Abend Schüsse gefallen. Dabei hat es offenbar mehrere Verletzte gegeben. Das Innenministerium sprach laut Nachrichtenagentur APA entweder von einem Terroranschlag oder einem Amoklauf. Die Polizei meldete weiter, es laufe ein Großeinsatz. Die Menschen in Wien wurden aufgefordert, alle öffentlichen Plätze zu meiden. Wie mehrere Medien berichten, sollen erste Schüsse um etwa 20 Uhr vor einer Synagoge im Zentrum der Stadt gefallen sein. Die Behörden riefen dazu auf, keine Videos oder Fotos mit Tatbezug in den sozialen Netzwerken zu teilen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.11.2020 21:45 Uhr