Schüsse bei Trump-Rede in Pennsylvania

Washington: Bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Donald Trump im US-Bundesstaat Pennsylvania hat es einen dramatischen Zwischenfall gegeben. Während der Rede Trumps in der Kleinstadt Butler wurden offenbar Schüsse abgegeben. Trump wurde von Personenschützern in Sicherheit gebracht. Er blutete am Ohr, reckte aber die Faust in die Luft. Ein Sprecher von Trump erklärte wenig später, dem 78-Jährigen gehe es gut, er werde in einer medizinischen Einrichtung untersucht. Der mutmaßliche Schütze ist nach Angaben des zuständigen Bezirksstaatsanwalts getötet worden, auch ein Teilnehmer der Wahlkampfkundgebung sei ums Leben gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.07.2024 02:00 Uhr