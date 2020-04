Schülervertreter fordern Verschiebung der Abiturprüfungen

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerischen Schülervertreter kritisieren die Abiturpläne der Staatsregierung. Die Bezirksschülersprecher der Gymnasien aus Unterfranken, Niederbayern, Schwaben und der Oberpfalz fordern in einem offenen Brief an den Kultusminister, die Prüfungen auf einen Termin nach den Pfingstferien zu verschieben - also um etwa dreieinhalb Wochen. Nur so könnten faire Bedingungen und eine Vergleichbarkeit der Abiturjahrgänge gewährleistet werden. Kultusminister Piazolo will dagegen am geplanten Termin für die Abiturprüfungen am 20. Mai festhalten. Für Abiturienten soll der reguläre Unterricht Ende April wieder starten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 15:00 Uhr