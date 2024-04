Schülermedientage in Bayern haben begonnen

München: Die Schülermedientage haben begonnen. Eine Woche lang können Schülerinnen und Schüler ab der siebten Jahrgangsstufe in Bayern dabei direkt mit Medienprofis ins Gespräch kommen. Mehr als 800 Klassen haben sich dafür angemeldet. Der BR ist mit vielen Veranstaltungen dabei. Ziel ist es unter anderem, über Fake-News und glaubwürdige Quellen zu diskutieren. Die Jugendlichen sind dabei nicht nur über Web-Panels mit Journalisten verbunden, sondern können im Rahmen der Aktion "Mitmischen" auch selbst bei Redaktionskonferenzen dabei sein - unter anderem in den BR-Studios in Würzburg, Nürnberg, Augsburg und Regensburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2024 11:00 Uhr