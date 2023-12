Schüler werden für Verwicklung in Mord an Lehrer Paty in Paris verurteilt

Paris: In Frankreich sind mehr als drei Jahre nach der Ermordung des Lehrers Samuel Paty die ersten Urteile gefallen. Ein Jugendgericht in Paris verhängte Bewährungsstrafen gegen fünf Schüler und gegen einen weiteren eine sechsmonatige Haftstrafe. Sie wurden schuldig gesprochen, in den Mord verwickelt zu sein. Ein 18-jähriger Islamist mit russisch-tschetschenischen Wurzeln hatte Paty in einem Pariser Vorort getötet und enthauptet, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Gegen den Lehrer war im Internet gehetzt worden, weil er im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. Die Schüler sollen den Attentäter zur Tat angestachelt beziehungsweise ihm dabei geholfen haben, den Lehrer ausfindig zu machen. Ein weiterer Prozess gegen acht Erwachsene, die den Angreifer bei der Vorbereitung der Tat unterstützt haben sollen, folgt nächstes Jahr.

