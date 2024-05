Schüler verwüsten Grundschule in Erlangen

Erlangen: Acht Kinder haben einen enormen Schaden in einer Grundschule in Erlangen angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, hatten sie gestern Nachmittag eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Schulgebäude zu kommen. Im Inneren des Gebäudes beschädigten sie dann Gegenstände in Lehrerzimmer, Turnhalle und Mensa, verschmierten Wände und zündelten in Toiletten. Laut Polizei haben die Schüler eine "Schneise der Verwüstung" hinterlassen und einen Schaden von rund 40.000 Euro angerichtet. Warum, ist noch unklar. Die Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren können nicht belangt werden, da sie noch nicht strafmündig sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 16:00 Uhr