Schüler tötet in Schule in Baden-Württemberg Mitschülerin

Heidelberg: Bei einer Gewalttat in einer Schule in St. Leon-Rot nahe Heidelberg ist nach Angaben der Polizei eine Schülerin getötet worden. Den Angaben zufolge gehen die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt von einer Beziehungstat aus. Der mutmaßliche Täter, ein Schüler, sei auf der Flucht. Nach ihm werde gefahndet. Eine Gefahr für andere Personen bestehe nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Die Schule sei evakuiert worden, Schülerinnen und Schüler würden an einer Sammelstelle von Notfallseelsorgern betreut, hieß es weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 14:00 Uhr