Schüler, Lehrer und Eltern demonstrieren gegen Exen und Abfragen

München: Rund 500 Schüler, Eltern und Lehrer haben gegen unangekündigte Abfragen an Schulen demonstriert - zu denen auch die sogenannten Stegreifaufgaben, also Exen, gehören. Die Protestveranstaltung ergänzt eine geplante Unterschriftenübergabe am Dienstag im Bayerischen Landtag. Über 53.000 Personen hatten eine Online-Petition mit dem Titel "Schluss mit Abfragen und Exen" unterzeichnet. Darin wird kitisiert, dass Schüler unter ständigem Druck seien, weil sie nicht wüssten, wann sie geprüft würden. Abfragen und Exen förderten nur oberflächliches Auswendiglernen statt langfristiges Verstehen und Behalten von Lerninhalten, so die Kritiker. Ministerpräsident Söder hat sich schon gegen dieses Ansinnen von Lehrern, Eltern und Schülern positioniert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2025 16:00 Uhr