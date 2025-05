Schüler informieren sich über die Arbeit im BR

Hautnah dabei sein und erleben, wie im BR Sendungen entstehen und Themen gesetzt werden. Das ist möglich bei den Schülermedientagen. BR-Redaktionen und Studios in ganz Bayern zeigen den Jugendlichen, wie sie arbeiten, und lassen sie selbst aktiv werden. Mehr als 180 Schülerinnen und Schüler sind heute im BR unterwegs und mischen mit: Sie schauen hinter die Kulissen von Bayern 1 und Bayern 3, lernen das Team der jungen Welle PULS und die Arbeitsabläufe in den Regionalstudios kennen, erleben die Sendung "Tagesgespräch auf Bayern2" oder erfahren, wie in BR24 Radio aus Meldungen Nachrichtensendungen werden.

