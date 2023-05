Schröder scheitert mit Klage gegen Entzug seines Bundestagsbüros

Meldungsarchiv - 04.05.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Altkanzler Schröder hat eine juristische Niederlage im Streit über seinen Anspruch auf ein Bundestags-Büro erlitten. Das Berliner Verwaltungsgericht wies seine Klage gegen einen Beschluss des Haushaltsausschusses zurück. Dieser hatte ihm vor einem Jahr einen Teil seiner Sonderrechte entzogen und sein Büro stillgelegt. Davor war Schröder wegen seiner Verbindungen zum russischen Präsidenten Putin massiv in die Kritik geraten. Mehrere Jahrzehnte lang war es eigentlich üblich, dass ehemalige Kanzler und Präsidenten nach Ende ihrer Amtszeit lebenslang ein Büro erhalten. Die Bundesregierung regelte diese Alimentierung aber neu, sie ist nun abhängig davon, ob tatsächlich noch Aufgaben übernommen werden, die in Zusammenhang mit dem früheren Amt stehen. Schröder hält den Entzug seines Bundestagsbüros für rechtswidrig, es wird erwartet,dass das Verfahren in die nächste Instanz geht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2023 16:00 Uhr