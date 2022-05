Schröder gibt Chefposten bei russischem Ölkonzern auf

Nachrichtenarchiv - 20.05.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Altkanzler Schröder zieht sich aus dem russischen Ölkonzern Rosneft zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, ist es Schröder nach eigener Auskunft nicht möglich, weiter den Vorsitz im Aufsichtsrat auszuüben. Gestern hatte Bundeskanzler Scholz Schröder aufgefordert, sämtliche Posten in russischen Staatskonzernen niederzulegen.Das Europa-Parlament hatte zuvor darauf gedrungen, Schröder auf die Sanktionsliste gegen russische Oligarchen zu setzen, wenn er trotz des Ukraine-Krieges an seinen Posten in russischen Unternehmen festhalte. - Schröder kündigte seinerseits an, die beschlossene Streichung seiner Privilegien juristisch prüfen zu lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2022 14:00 Uhr