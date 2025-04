Schrobenhausener Spargelsaison beginnt

Schrobenhausen: Am Vormittag wird auf dem Münchner Viktualienmarkt die Schrobenhausener Spargelsaison offiziell eröffnet. Allerdings haben erst wenige Betriebe mit der Ernte begonnen. Bisher sei es zu kalt und zu wenig sonnig gewesen, teilte der Spargelerzeugerverband Südbayern dem BR mit. Kosten soll der Spargel demnach in etwa so viel wie 2024. Da wurde in Deutschland weniger Spargel geerntet als im Vorjahr: Bundesweit waren es nach Angaben des Statistischen Bundesamts gut 108.000 Tonnen - davon rund 19.000 aus Bayern. Grund für den Rückgang sei die kleiner werdende Anbaufläche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2025 10:00 Uhr