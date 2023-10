Schriftstellerin Janina David ist tot

London: Die Schriftstellerin und Holocaust-Überlebende Janina David ist tot. Wie ihr Verlag bestätigte, starb sie im Alter von 93 Jahren in London. David war vor allem mit ihrem Buch "Ein Stück Himmel" bekannt geworden. Darin hatte sie ihre Lebensgeschichte verarbeitet. Sie hatte als Tochter eines jüdischen Mühlenbesitzers in Polen das Warschauer Ghetto als einzige ihrer Familie überlebt. Teile ihrer Erinnerungen wurden 1982 für das Fernsehen verfilmt, mit der Schauspielerin Dana Vávrová in der Hauptrolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 20:00 Uhr