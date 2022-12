Schriftstellerin Barbara Noack ist tot

Nachrichtenarchiv - 21.12.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Bestseller-Autorin Barbara Noack ist tot. Wie ihr Verlag mitteilte, starb sie bereits gestern im Alter von 98 Jahren in München. Die Schriftstellerin schrieb bis in die 80er-Jahre hinein zahlreiche Bestseller. Zudem verfasste sie in den 70er Jahren das Drehbuch für die erfolgreiche Fernsehserie "Der Bastian". Barbara Noack war auch Mitglied im Deutschen PEN-Zentrum.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.12.2022 11:45 Uhr