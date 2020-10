Schriftsteller Günter de Bruyn gestorben

Nachrichtenarchiv - 08.10.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Schriftsteller Günter de Bruyn ist tot. Wie erst heute bekannt wurde, starb de Bruyn am vergangenen Sonntag in einer Klinik in Bad Saarow im Alter von 93 Jahren. Der gebürtige Berliner wurde mit Werken wie "Buridans Esel" und "Abseits-Liebeserklärungen an eine Landschaft" bekannt. Er schrieb vor allem realistische Romane und Erzählungen, die sich kritisch mit dem Leben in der DDR, aber auch mit der Geschichte Preußens auseinandersetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2020 21:00 Uhr