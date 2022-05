Schriftsteller Friedrich Christian Delius ist tot

Das Wetter: Gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Im Süden und Osten schauerartiger, örtlich gewittriger Regen, der im weiteren Verlauf südostwärts abzieht. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. In den kommenden Tagen zunächst freundlich mit vielerorts mehr Sonne als Wolken; vereinzelt Schauer und Gewitter, vor allem in Alpennähe. Am Freitag erst längere sonnige Abschnitte, später auch Schauer und Gewitter. Höchstwerte 19 bis 28 Grad.

