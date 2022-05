Schriftsteller Friedrich Christian Delius ist tot

Nachrichtenarchiv - 31.05.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Autor und Büchner-Preisträger Friedrich Christian Delius ist tot. Er starb gestern im Alter von 79 Jahren in Berlin, wie der Rowohlt Verlag mitteilte. Delius hatte schon im Alter von 18 Jahren erste Gedichte veröffentlicht und stieß 1964 zur legendären Gruppe 47. Seine Romane und Erzählungen spiegeln die deutsche Geschichte und Mentalität wider. Sie wurden in über 20 Sprachen übersetzt. Delius bekam viele Auszeichnungen - 2011 etwa den Büchner-Preis. Seine bekanntesten Werke sind "Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde" über das Wunder von Bern, "Der Spaziergang von Rostock nach Syracus" über die deutsche Teilung und "Die Birnen von Ribbeck" über die Wiedervereinigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2022 18:00 Uhr