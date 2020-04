Schreyer stellt Plakat-Aktion zur Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr vor

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mit einer bayernweiten Plakat-Aktion will das Verkehrsministerium auf die ab morgen geltende Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr hinweisen. Sie läuft unter dem Motto "Dein Schutz schützt uns alle". Damit wolle man das Bewusstsein für die wichtigen Hygieneregeln schärfen, so das Ministerium. Die Plakate werden an Bahnhöfen, Haltestellen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln aufgehängt. Verkehrsministerin Schreyer sagte, es werde an die Verantwortung des Einzelnen appelliert. Zugleich wies sie aber darauf hin, dass Verstöße gegen die Maskenpflicht als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld sowie dem Ausschluss von der Beförderung geahndet werden können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 12:00 Uhr